Soma'da meslek lisesi öğrencileri, tekerlekli sandalyeleri ücretsiz onaracak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soma'da meslek lisesi öğrencileri, tekerlekli sandalyeleri ücretsiz onaracak - Son Dakika

Soma'da meslek lisesi öğrencileri, tekerlekli sandalyeleri ücretsiz onaracak

6 saat önce

Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, bedensel engellilerin akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımı, ücretsiz yapılacak.

Soma'da meslek lisesi öğrencileri, tekerlekli sandalyeleri ücretsiz onaracak, System.String[]

Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, bedensel engellilerin akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımı, ücretsiz yapılacak.

Soma Belediyesi, Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Soma Bir Damla Ol Engelliler Derneği arasında, bedensel engellilerin tekerlekli sandalye bakım ve onarımına destek olmak üzere protokol imzalandı.

Protokolle, Soma Belediyesinin tekerlekli sandalyelerin bakımı ve onarımı için malzeme ve ulaşım desteği sağlayacağı belirtildi. Okulda da tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımının yapılacağı kaydedildi.

Soma Bir Damla Ol Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Çakmak, bedensel engellileri böyle bir masraftan kurtardığı için Belediye Başkanı Ali Tulup ve Okul Müdürü Samih İli'ye teşekkür etti.

Soma Belediyesi, Anadolu Lisesi, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:32 Kaynak: AA
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