Soma TSO'dan, Devlet Hastanesinin sosyal marketine destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Soma TSO'dan, Devlet Hastanesinin sosyal marketine destek - Son Dakika Ekonomi

Soma TSO'dan, Devlet Hastanesinin sosyal marketine destek

6 saat önce

Soma Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO), Soma Devlet Hastanesinin sosyal market uygulamasına destek vermek için düzenlenen kampanyayla alınan kıyafetler, yetkililere teslim edildi.

Soma TSO'dan, Devlet Hastanesinin sosyal marketine destek, System.String[]

Soma Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO), Soma Devlet Hastanesinin sosyal market uygulamasına destek vermek için düzenlenen kampanyayla alınan kıyafetler, yetkililere teslim edildi.

Hastanede yatarak tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalar için kurulan sosyal markete destek olmak üzere Soma TSO Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri öncülüğünde kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında üyelerin desteğiyle alınan pijama ve kıyafetler, sosyal markete verildi.

Başhekim Ali Osman Çağlayan, sosyal market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi sağladıklarını belirtti. Başhekim Çağlayan, Soma TSO ve Kadın Girişimciler Kuruluna teşekkür etti.

Soma TSO Başkanı Cem Doğan da sosyal market uygulamasının son derece kıymetli olduğunu, destek vermeye her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Soma, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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