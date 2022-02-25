Somali'de meclis seçimleri yeniden ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Somali'de meclis seçimleri yeniden ertelendi

25.02.2022 10:18
Somali'de meclis seçimleri yeniden ertelendi

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, ülkede krize yol açan meclis seçimlerinin tekrar uzatıldığını ve 15 Mart'ta tamamlanacağını duyurdu.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, ülkede krize yol açan meclis seçimlerinin tekrar uzatıldığını ve 15 Mart'ta tamamlanacağını duyurdu.

Roble, eyalet yöneticileriyle yaptığı toplantı sonrası 25 Şubat'ta tamamlanması beklenen meclis seçimlerinin 15 Mart'ta biteceğini açıkladı.

Bugüne kadar 275 sandalyeden 175'i belirlenirken ertelemenin kuraklık, güvenlik ve mali sebeplerden kaynaklandığı aktarıldı.

Seçimler, 2020 yılının sonlarından bu yana defalarca ertelendi.

"Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadın 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince belirleniyor.

Seçilen meclis üyeleri de hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

YORUMLAR
500
Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağı için 4 binin üstünde görüş sunuldu Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağı için 4 binin üstünde görüş sunuldu Bekir Develi Çarşamba'da söyleşiye katılacak Bekir Develi Çarşamba'da söyleşiye katılacak

Muhammed Hüseyin, Somali, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de meclis seçimleri yeniden ertelendi - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
09:38 Dünya bu toplantıya kilitlenmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesi toplanıyor!
09:37 Cephe öncesi düğün! Ukraynalı çift savaş başlayınca soluğu kilisede aldılar! Sonra da cepheye gönüllü yazıldılar
09:36 Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah
09:33 Rusya Milli Takımı'nın kaptanından Ukrayna'ya destek mesajı: Savaşa hayır
09:29 Gülşen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu beğenilmedi!
09:21 5750 kişiye soruldu! Millet İttifakı yükseliyor, en önemli sorun hayat pahalılığı, muhalefet çözer diyenlerin oranı arttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:25:03. #1.12#
SON DAKİKA: Somali'de meclis seçimleri yeniden ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement