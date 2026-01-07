Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında 20. Kartal Taburu mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında 20. Kartal Taburu mezuniyet töreni düzenlendi

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında 20. Kartal Taburu mezuniyet töreni düzenlendi
07.01.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali Milli Ordusunun seçkin birliklerinden Kartal (Gorgor) Komando Tugayına bağlı 20. Tabur askerleri, Mogadişu'daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (TÜRKSOM) yerleşkesinde düzenlenen törenle mezun oldu.

Somali Milli Ordusunun seçkin birliklerinden Kartal (Gorgor) Komando Tugayına bağlı 20. Tabur askerleri, Mogadişu'daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (TÜRKSOM) yerleşkesinde düzenlenen törenle mezun oldu.

Tören, şehitler için kesilen kurbanlar ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Uzun süreli ve yoğun askeri eğitim programını başarıyla tamamlayan askerler için törende resmi geçit yapıldı.

Mezun askerler, törende silahlarla gösteri ve savunma taktikleri sergiledi.

Mezun olan askerlerin, Somali ordusu bünyesinde terörle mücadele başta ülke güvenliğine yönelik görevlerde yer alacağı bildirildi.

Mezuniyet törenine Somali ve Türkiye'den üst düzey askeri ve sivil yetkililer katıldı.

Törene, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Odawa Yusuf Rage ile Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan'ın yanı sıra Somali Silahlı Kuvvetleri komutanlıklarından yetkililer, mezun askerlerin aileleri ve çok sayıda davetli iştirak etti.

TÜRKSOM Komutanı Kalkan, konuşmasına Somalili ve Türk şehitleri için Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Kalkan, Somali ordusuna katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirterek, "Bugün mezun olan 20. Kartal Taburu öncesinde 19 taburu mezun ederek Somali silahlı kuvvetlerine kazandırdık." dedi.

Terörle mücadelede mezun askerleri ön saflarda görmenin kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Kalkan, mezun askerlere başarılar diledi.

Törende konuşan Somali Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf Rage ise yeni mezun askerleri Somali ordusuna katılan "yeni kan" olarak nitelendirdi.

Rage, konuşmasının sonunda Somali Savunma Bakanı'na, TÜRKSOM'da görev yapan komutanlara ve tüm TÜRKSOM personeline teşekkür etti.

Mezun askerleri tebrik ederek konuşmasına başlayan Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi de ülkesinin çok sayıda tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Terör bunların başında geliyor. Sizler bu tehditlere karşı mücadele etmek üzere yetiştirildiniz." ifadelerini kullandı.

Son dönemde İsrail'in Somaliland'i tanımasına da değinen bakan Fiqi, Somali'nin içeriden ve dışarıdan yeni tehditlerle karşı karşıya bırakılmaya çalışıldığını söyledi.

Bakan Fiqi, bazı münafıkların ülkeye, "19 bini çocuk olmak üzere 70 bin insanın katillerini getirmeye çalıştıklarını biliyoruz." dedi.

Ülkesine destek veren tüm dostları unutmadıklarını vurgulayan Fiqi, "Elbette ülkemize yardım eden herkesi unutmamak gerekir ancak Türkiye'nin Somali için yaptıkları bambaşkadır." diye konuştu.

Fiqi, asker olma kararının kolay olmadığını vurgulayarak, yemin eden mezun askerlerden görevlerini layıkıyla yerine getirmelerini istedi.

Tören, mezun askerlerin geçitiyle son buldu.

Türkiye'nin, Somali ordusunun yeniden yapılandırılması ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik destekleri, TÜRKSOM aracılığıyla eğitim, danışmanlık ve kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında sürdürülüyor.

Gorgor Komando Tugayı, Somali ordusunun en nitelikli birlikleri arasında yer alırken, özellikle terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlarda aktif rol üstleniyor.

Kaynak: AA

Mogadişu, Güvenlik, Savunma, Komando, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında 20. Kartal Taburu mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:37:14. #7.11#
SON DAKİKA: Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında 20. Kartal Taburu mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.