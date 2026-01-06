Somaliland ve İsrail İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
Somaliland ve İsrail İlişkileri Gelişiyor

06.01.2026 19:44
Somaliland Başkanı Abdillahi, İsrail ile çok boyutlu işbirliği için yeni fırsatlar sunacaklarını açıkladı.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Mohamed Abdillahi ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "ilişkileri geliştirme" mesajı verdi.

Abdillahi ve Saar, Somaliland'in Hargeisa şehrinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Somaliland'i tanıma kararından dolayı İsrail hükümeti ve halkına teşekkür eden Abdillahi, söz konusu kararın diplomatik, ekonomik ve kalkınma alanlarında önemli etkiler doğuracağını belirterek, bu adımın yalnızca Somaliland için değil Afrika Boynuzu ve uluslararası toplum açısından da stratejik sonuçlar taşıdığını öne sürdü.

Abdillahi, İsrail ile ortak stratejik çıkarlara dayalı işbirliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Yakında İsrail'i ziyaret edeceğini ve ülkede bir büyükelçilik açacağını duyuran Abdillahi, "İsrail'in Somaliland'i tanıması, yatırım, ticaret, teknoloji, enerji, su, madencilik, tarım ve altyapı alanlarında yeni ve geniş fırsatlar doğuracak. Somaliland, İsrail ile çok boyutlu işbirliğine hazır." dedi.

"İsrail, Somaliland'i ilk olarak 26 Haziran 1960'ta tanıdı"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise ülkesinin Somaliland'i tam olarak tanımaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki taraf arasında karşılıklı faydaya dayalı, çok yönlü ve güçlü ilişkiler kurmaya hazır oldukları iddiasında bulundu.

Saar ayrıca, "İsrail, Somaliland'i ilk olarak 26 Haziran 1960'ta tanıdı. Bu tanıma, 26 Aralık 2025'te yeniden teyit edildi ve bundan sonra da Somaliland'in yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinin, son 34 yılda Somaliland'e dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğu belirtilerek, ziyaretin diplomatik, stratejik ve güvenlik açısından tarihi önem taşıdığı vurgulandı.

Ziyaretin, İsrail'in 26 Aralık 2025'te Somaliland'in bağımsızlığını tanıma kararının ardından iki taraf arasında yeni ve verimli bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Somaliland Bölge Başkanı Abdillahi, görüşmenin sonunda Somaliland'in güvenilir bir ortak olduğunu ve Afrika Boynuzu ile küresel barış ve güvenlik açısından stratejik bir konumda bulunduğunu ifade etti.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Enerji, Güncel, Son Dakika

