Somaspor Deplasmanda Güldü

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme hattında yer alan Somaspor, ikinci yarıya galibiyetle başladı. Play-Off hedefinde olan Gebzespor'la deplasmanda karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar rakibini 1-0 yenerek kurtuluş yolunda önemli bir adım attı. Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen teknik direktörü Cafer Elek'ten yoksun sahaya çıkan Somaspor, 45'inci dakikada Ömür'ün golüyle 3 puana uzandı. Devre arasında gelen yeni transferlerden Namık Barış ve Emre Sağlık'ın ilk 11'de forma giydiği Somaspor 3'üncü galibiyetini alırken, maçlarını deplasmanlarda kazandı. Evinde henüz galibiyeti bulunmayan Somaspor, Yeni Malatyaspor'u 7-1, 68 Aksaray Belediyespor'u 3-1 ve Gebzespor'u da 1-0 mağlup etti.