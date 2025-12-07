Somaspor Yeni Stadyumuna Kavuştu - Son Dakika
07.12.2025 13:00
Somaspor'un modern stadyumu, Bakanların katılımıyla açıldı. İlk maçta Somaspor, Menemen FK'ya 4-1 yenildi.

MANİSA'nın 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki temsilcisi Somaspor, ilçede yapımı tamamlanan modern stadına kavuşurken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı açılışta tarihi bir gün yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 6 bin kişilik Nazım Yavuz Stadı'nın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, protokol üyeleri ve sporcular katıldı. Kurdele kesimi öncesinde statta incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önce top sektirdi, daha sonra ise beraberindeki protokol üyeleri ile paslaştı.

Bakan Bak ve beraberindeki protokol üyeleri kurdeleyi keserek stadı hizmete açtı. Bak, açılış sonrası stattaki ilk maç olan Somaspor- Menemen Futbol Kulübü maçını tribünden izledi. Günün anısına Bakan Bak ve protokol üyelerine isimleri yazılı Somaspor forması hediye edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin son yıllarda spor alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirtip, "Yatırımları hızlıca tamamlayarak milletimizin hizmetine sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önem ve talimatları doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, gençlik kampları ve yurtlar inşa ediyoruz. Soma'da bu yatırımlardan önemli pay alan ilçelerimizden" dedi.

KASAPOĞLU: SOMA'YA BİRÇOK ESER KAZANDIRDIK

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Soma'da yürütülen yatırımların önemine dikkat çekip, "Soma'ya özellikle stat yatırımı başta olmak üzere çok özel bir gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, 12-13 mahalleye yapılan halı sahalar ve yenilenen Vali Muzaffer Ecemiş Salonu gibi birçok eseri kazandırdık. Bugün de 6 bin kişilik modern bir stadyumu Soma'nın gençleriyle buluşturduk. Bu süreçte değerli Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın güçlü desteği oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Somaspor, yeni stadının açılış maçında Menemen FK'ya 4-1 yenilmekten kurtulamadı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

