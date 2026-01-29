Sompo Sigorta Acentelerini Vietnam ile Ödüllendirdi

Sompo Sigorta, "Konut Sigortası" kampanyası kapsamında başarılı performans sergileyen acentelerini Vietnam seyahatiyle ödüllendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, acenteleriyle kurduğu işbirliğini her yıl düzenlediği özel etkinlik ve seyahatlerle ileri taşımaya devam ediyor.

Konut Sigortası özelinde hayata geçirilen kampanya kapsamında yeni iş üretimleri üzerinden farklı hediye ve seyahat ödülleri kazanan acenteler, bu ay düzenlenen iki ayrı organizasyonda bir araya geldi.

Toplam 110 katılımcının yer aldığı Vietnam seyahatinin ilki 16-21 Ocak, ikincisi ise 21-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. İkinci seyahate, Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan da katılarak acentelerle buluştu.

"Acenteler en büyük değerimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan, acentelerle kurulan güçlü iş ortaklığının, Sompo'nun en büyük değeri olduğunu vurguladı.

Acentelerinin, sahadaki en güçlü temsilcileri ve sürdürülebilir başarılarının en önemli paydaşları olduğunu belirten Bayhan, şunları kaydetti:

"Konut Sigortası kampanyası kapsamında ortaya koydukları yüksek performansı böyle özel bir organizasyonla taçlandırmak, bizim için son derece anlamlı. Vietnam'da bir araya gelerek sadece bir seyahat gerçekleştirmedik, aynı zamanda birlikte üretmenin ve başarmanın mutluluğunu ve değerini bir kez daha paylaştık. Bu tür buluşmalar, aramızdaki bağı güçlendirirken Sompo kültürünü de çok daha sağlam temeller üzerine taşıyor. Önümüzdeki dönemde de acentelerimizin emeğini görünür kılan, motivasyonlarını destekleyen ve iş ortaklığımızı daha da ileriye taşıyan deneyimleri artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz."