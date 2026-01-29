Sompo Sigorta Acentelerini Vietnam ile Ödüllendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sompo Sigorta Acentelerini Vietnam ile Ödüllendirdi

29.01.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sompo Sigorta, Konut Sigortası kampanyasıyla başarılı acentelerini Vietnam seyahatiyle ödüllendirdi.

Sompo Sigorta, "Konut Sigortası" kampanyası kapsamında başarılı performans sergileyen acentelerini Vietnam seyahatiyle ödüllendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, acenteleriyle kurduğu işbirliğini her yıl düzenlediği özel etkinlik ve seyahatlerle ileri taşımaya devam ediyor.

Konut Sigortası özelinde hayata geçirilen kampanya kapsamında yeni iş üretimleri üzerinden farklı hediye ve seyahat ödülleri kazanan acenteler, bu ay düzenlenen iki ayrı organizasyonda bir araya geldi.

Toplam 110 katılımcının yer aldığı Vietnam seyahatinin ilki 16-21 Ocak, ikincisi ise 21-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. İkinci seyahate, Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan da katılarak acentelerle buluştu.

"Acenteler en büyük değerimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan, acentelerle kurulan güçlü iş ortaklığının, Sompo'nun en büyük değeri olduğunu vurguladı.

Acentelerinin, sahadaki en güçlü temsilcileri ve sürdürülebilir başarılarının en önemli paydaşları olduğunu belirten Bayhan, şunları kaydetti:

"Konut Sigortası kampanyası kapsamında ortaya koydukları yüksek performansı böyle özel bir organizasyonla taçlandırmak, bizim için son derece anlamlı. Vietnam'da bir araya gelerek sadece bir seyahat gerçekleştirmedik, aynı zamanda birlikte üretmenin ve başarmanın mutluluğunu ve değerini bir kez daha paylaştık. Bu tür buluşmalar, aramızdaki bağı güçlendirirken Sompo kültürünü de çok daha sağlam temeller üzerine taşıyor. Önümüzdeki dönemde de acentelerimizin emeğini görünür kılan, motivasyonlarını destekleyen ve iş ortaklığımızı daha da ileriye taşıyan deneyimleri artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Vietnam, Sigorta, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sompo Sigorta Acentelerini Vietnam ile Ödüllendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Almanya Başbakanı Merz: İran’da rejimin günleri sayılıdır Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

19:39
Uçağa bindi gidiyor Juventus’a üçüncü Türk
Uçağa bindi gidiyor! Juventus'a üçüncü Türk
19:20
AB Rusya’yı kara listeye aldı
AB Rusya'yı kara listeye aldı
19:19
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
19:09
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek
Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 19:44:11. #7.11#
SON DAKİKA: Sompo Sigorta Acentelerini Vietnam ile Ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.