Somuncu Baba Külliyesi'nde "Sadaka Taşı" Geleneği Yaşatılıyor

Osmanlı döneminde insanlar arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla başlatılan "sadaka taşı" geleneği, Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde yaşatılıyor.

Osmanlı döneminde insanlar arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla başlatılan "sadaka taşı" geleneği, Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde yaşatılıyor.



İlçede faaliyet gösteren Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından Anadolu'nun önemli inanç merkezlerinden Somuncu Baba Külliyesi'ne konulan sadaka taşı, unutulmaya yüz tutan geleneğin canlı kalmasını sağlıyor.



Buradaki sadaka taşına, hayırsever vatandaşlar ihtiyaç sahipleri için para bırakıyor.



Külliye imamlarından Hafız Mustafa Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadaka taşlarının, Osmanlı döneminde yaygın olduğunu söyledi.



Kur'an-ı Kerim'de yardımlaşmanın emredildiğine işaret eden Baş, şöyle konuştu:



"İnsanlar arasında gelir açısından, bulundukları konum açısından mutlaka farklılıklar vardır. Zenginler ve fakirler mutlaka olacaktır. Fakirlerin bu toplumda ezik, kimsesiz, unutulmuş hale düşmemesi, zenginlerin de kendilerini kibirli görmemesi adına sadaka verilmesi, onları birbirine yaklaştırır, aralarındaki sevgi bağını kurar. Bunun da en güzel örneği, Osmanlı'da gelenek haline gelen sadaka taşlarıdır."



Külliyedeki sadaka taşına para bırakan vatandaşlar ise uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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