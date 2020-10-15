Son dakika... 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17'ye çıkardı - Son Dakika

Son dakika... 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17'ye çıkardı

15.10.2020 14:59
Son dakika... 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17'ye çıkardı, System.String[]

Son dakika haberleri... KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 çocuk annesi Havva Özdemir (43), çiftçi projesinden aldığı destekle son 5 yılda 2 olan sera sayısını 17'ye yükseltti.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 çocuk annesi Havva Özdemir (43), çiftçi projesinden aldığı destekle son 5 yılda 2 olan sera sayısını 17'ye yükseltti. Yaklaşık 6 bin 400 metrekarelik kapalı alanda her mevsim ürün yetiştirdiğini ifade eden Özdemir, "Devletten aldığımız destek ile işimizi büyüttük. İşimi severek yapıyorum ve herkese de tavsiye ediyorum" dedi.

Tavşanlı'ya bağlı Kuruçay beldesinde oturan Havva Özdemir, 2 serada domates ve biber yetiştirmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'genç çiftçi' projesine dahil olan Özdemir, devletten aldığı destekle sera sayısını 17'ye yükseltirken, yetiştirdiği ürünlere de salatalık ve patlıcanı ekledi. Son 5 yılda 17 serada yaklaşık 6 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olan Özdemir, "Beldede 2 serada domates, biber, salatalık, patlıcan gibi birçok ürün yetiştiriyoruz. Devlet önümüzü açtı. Devletten aldığımız destek ile işimizi büyüttük. Aldığımız destek ile bin metrekare sera kurduk ve onu daha da büyüterek 2 serayı 17'ye çıkardık. Şu anda 6 bin 400 metrekare kapalı alanda her mevsim ürün yetiştiriyoruz. Kazancımız Allah'a şükür yetiyor ve artıyor bile. Her istediğimizi alıyoruz. Ben yetiştiriyorum, eşim de pazara götürerek yetiştirdiğimiz ürünleri satıyor. İşimi severek yapıyorum ve herkese de tavsiye ediyorum. Sıcak havalarda biraz zor oluyor, ancak severek yaptığım için işimiz zor gelmiyor. Bir kız bir de erkek çocuğum var. Onlara da tavsiye ederek üretimde bulunmalarını istiyorum. Başkasının işinde çalışmaktansa kendi işini severek yapıyorsun" dedi.

Asım Özdemir de eşine her zaman destek olduğunu belirterek, "Eşimin ürettiği ürünleri pazarda satarak evinin geçimini sağlıyoruz. Devletimizden aldığımız destek bize geçim kapısı oldu. Yeni projelerle bu işleri daha da büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika... 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17'ye çıkardı
Son dakika... 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17'ye çıkardı
Son dakika... 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17'ye çıkardı
Son dakika... 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17'ye çıkardı
Son dakika... 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17'ye çıkardı
Son dakika... 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17'ye çıkardı
Son dakika... 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17'ye çıkardı
Son dakika... 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17'ye çıkardı
Son dakika... 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17'ye çıkardı
Son dakika... 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17'ye çıkardı

Tavşanlı, Domates, Çiftçi, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... 2 çocuk annesi, devlet desteğiyle 5 yılda sera sayısını 17'ye çıkardı - Son Dakika Ekonomi

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