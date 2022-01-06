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Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 1 yılda 3 bin 819 narkotik operasyonunda 957 tutuklama - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 1 yılda 3 bin 819 narkotik operasyonunda 957 tutuklama

06.01.2022 11:54
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 1 yılda 3 bin 819 narkotik operasyonunda 957 tutuklama

Son dakika haber: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021 yılı boyunca yürütülen soruşturmalar ve davalar hakkında yazılıaçıklama yaptı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021 yılı boyunca yürütülen soruşturmalar ve davalar hakkında yazılı

açıklama yaptı. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya genelinde farklı olaylardan 1 yıl boyunca 3 bin 819 operasyon gerçekleştirildi. Öte yandan 5 bin 264 dosyada uzlaşmaya varılarak konu mahkemeye taşınmadan kapatıldı. Bin 539 dosya aynı gün içerisinde sonuçlanırken, 96 bin 991 adet dosya tamamlanarak karara bağlandı.

"3 bin 819 operasyon"

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Antalya'da 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımına ilişkin toplam 3 bin 819 operasyon gerçekleştirilerek 4 bin 855 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 957 şüpheli şahıs ise tutuklandı. Bu operasyonlar kapsamında, daralı 721 kilo 533 gram, 76 bin 531 adet uyuşturucu hap ve 24 bin 40 kök uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi.

"Mahkemeye taşınmadan kapandı"

Antalya Adliyesi Arabuluculuk Bürosuna 2021 yılında yapılan başvurulardan bin 320 tanesinde anlaşmaya varılarak dava açılmadan uyuşmazlıklar sonuçlandırıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosuna 1-Ocak 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gelen soruşturma dosyalarından 5 bin 264 adet dosya olumlu sonuçlanarak uzlaşma nedeniyle dosyalar mahkemeye taşınmadan kapandı.

"Aynı gün karara bağlandı"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosuna 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında gelen soruşturma dosyalarından bin 539 adet dosyada teklifin kabul edilmesi ile ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından talepname düzenlenip ilgili mahkemeye gönderildi ve aynı gün mahkemece talepname doğrultusunda karar verildi. Bu şekilde söz konusu dosyalarda uzun yargılama süreci yaşanmadan aynı gün karara bağlandı.

"96 bin 991 adet dosya tamamlanarak karara bağlandı"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2021 yılına ilişkin faaliyetleri olarak 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığına 93 bin 286 adet soruşturma evrakı geldi. Önceki yıllardan devreden soruşturma evrakı ile birlikte eldeki soruşturma dosyasından 96 bin 991 adet dosya tamamlanarak karara bağlandı. - ANTALYA

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Antalya, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 1 yılda 3 bin 819 narkotik operasyonunda 957 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 1 yılda 3 bin 819 narkotik operasyonunda 957 tutuklama - Son Dakika
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