Son dakika 3. sayfa: Düzensiz göçle mücadele operasyonlarında bin 543 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Düzensiz göçle mücadele operasyonlarında bin 543 düzensiz göçmen yakalandı

29.06.2022 11:33
Son dakika 3. sayfa: Düzensiz göçle mücadele operasyonlarında bin 543 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında bin 543 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında bin 543 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında çeşitli aramalar gerçekleştirdi. 22 Haziran'da 39 bin 633 personel ve 180 dedektör köpeğinin katıldığı operasyonda 8 bin 449 noktada arama yapıldı. Düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulamasında 5 bin 971 metruk bina, 10 bin 922 umuma açık yer, 461 terminal ve 3 bin 904 diğer yer olmak üzere toplam 21 bin 258 yer kontrol edildi. Uygulamada 4'ü yabancı uyruklu toplam 17 organizatör gözaltına alınırken, bin 543 düzensiz göçmen yakalandı. Uygulamada ayrıca 32'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 621 aranan şahıs tespit edildi. 749'u yabancı uyruklu ve 70'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 819 şahsa da idari yaptırım uygulandı.

Operasyonda 8 kamyon, kamyonet, otobüs, otomobil ve 2 tekne ve botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilirken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 75 adet mermi, 2 adet sahte pasaport, 157 gram esrar, 14 gram eroin, 64 gram metanfetamin, bin 667 adet sentetik ecza ve bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Düzensiz göçle mücadele operasyonlarında bin 543 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Düzensiz göçle mücadele operasyonlarında bin 543 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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