Son dakika 3. sayfa: Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı çatışmada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı çatışmada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

01.07.2022 16:53
Son dakika 3. sayfa: Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı çatışmada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika haberler... İstanbul Gaziosmanpaşa'da husumetli olan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da husumetli olan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 20 yaşındaki Kürşad Soydemir hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Oğlunun uyuşturucu satışına karşı çıktığı için öldürüldüğünü iddia anne Nuray Yılmaz, "Cumartesi günü kız istemesi vardı. Siyah damatlık giyecekti, beyaz kefen giydirdiler" dedi.

Olay, 25 Haziran gecesi Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, çatışmanın yaşandığı sokakta emlak ofisi açan Kürşad Soydemir ile aynı mahallede oturan bir grup arasında husumet oluştu. Sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Taraflar birbirlerine karşılıklı ateş ederken Kürşad Soydemir, vücuduna isabet eden bir kurşunla ağır yaralandı.

Polis ekipleri şüphelileri arıyor

Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Soydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kardeşleriyle çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı

20 yaşında hayatını kaybeden Kürşad Soydemir'in öldürülmeden birkaç güne önce kardeşleriyle çekilmiş videosu ortaya çıktı. Görüntülerde Soydemir'in 5 yaşındaki ikiz kardeşleri, abileri evlenmesin diye onu ikna etmeye çalışıyor. Aile içinde yaşanan sıcak görüntüler, Anne Nuray Yılmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınıyor.

"Benim yavrum uyuşturucuya karşı çıkıyordu"

Devlet büyüklerine seslenen anne Nuray Yılmaz, "Bunlara bir son verin. Benim yavrum 20 yaşındaydı. Onu toprağa koydum. Benim yavrum uyuşturucuya karşı çıkıyordu. Onlara izin vermedi. Vermediği için harcadılar. Oğluma tuzak kurdular. Benim yavrum burada dükkan açacaktı. Daha boyuyorduk. Emlak dükkanı açacaktık. Onlar da dükkanı da ocakbaşı. Onun altında uyuşturucu, silah kaçakçılığı yapılıyordu. Gece olunca köşeleri bir görseniz. Benim yavruma kumpas kurdular. Buraya getirdiler. Çatıştılar. Benim çocuğuma izin vermediler. Hastaneye zor götürmüşler. Bir mermi öldü. İç kanamayla öldü" dedi.

"Siyah damatlık giyecekti, beyaz kefen giydirdiler"

Cumartesi günü oğluna kız isteyeceklerini söyleyen anne Yılmaz, "Nişanı olacaktı. Benim çocuğuma kefen giydirdiler. Benim çocuğumun gözleri açıktı. Bantlarla zor kapattılar. Siyah damatlık giyecekti. Beyaz kefen giydirdiler. Cumartesi istemesi vardı. Yedisi okunacak. Sesime ses olun" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Nuray Yılmaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı çatışmada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:52 ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 17:06:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı çatışmada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement