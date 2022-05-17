Hindistan'da sel: 8 ölü - Son Dakika
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Hindistan'da sel: 8 ölü

17.05.2022 11:03

- Hindistan'da sel: 8 ölü Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.

- Hindistan'da sel: 8 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.

Güney Asya ülkesi Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Assam'da etkili olan aralıksız yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selde 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yerleşim alanı da hasar aldı. Assam Dima Hasao bölgesinden bir yetkili, bölgede sel nedeniyle tren seferlerinin çalışmadığını ve bölgede yaşayan 200 bin kişinin sel ve toprak kayması sebebiyle eyalete giriş ve çıkışlarının engellendiğini açıkladı. Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü, önümüzdeki 4 gün boyunca şiddetli yağışların devam edeceğini konusunda ise uyardı.

Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde de 2020 yılında meydana gelen selde 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan'da sel: 8 ölü
Hindistan'da sel: 8 ölü
Hindistan'da sel: 8 ölü
Hindistan'da sel: 8 ölü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da sel: 8 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da sel: 8 ölü - Son Dakika
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