Kocası tarafından boğulmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika

- Kocası tarafından boğulmak üzereyken kurtarıldı

ÇORUM - Çorum'da kocası tarafından boğularak öldürülmek istenen genç kadın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Mimarsinan Mahallesi 20. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadına şiddet ihbarı alan polis ekipleri zaman kaybetmeden belirtilen adrese geldi. İkazlara rağmen daire kapısının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Zaman kaybetmeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında, 31 yaşındaki E.Ö.'nün eşi N.Ö., tarafından boğazı sıkılarak öldürülmek üzere olduğunu gördü. Polis ekiplerinin mudahalesi ile etkisiz hale getirilen N.Ö., gözaltına alınırken, bilinci kapalı ve baygın vaziyetteki genç kadın 112 ekibinin ilk mudahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğunbakımda tedavi altına alındı. E.Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs tutuklandı.