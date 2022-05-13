Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

13.05.2022 09:26
Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, konar-göçerlerin kaldığı çadırlara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, konar-göçerlerin kaldığı çadırlara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla göçerlerin barındığı Çilingir Çayırı mevkisindeki konar-göçerlere ait çadırlara şafak operasyonu düzenlendi.

Çok sayıda ekibin destek verdiği operasyonda, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden, tüm çadırlar didik didik arandı. Aramada, 52 gram sentetik kannabionid (bonzai) maddesi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

11 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

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Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Hisarcık, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı - Son Dakika
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