Son dakika haberleri... Osmaniye'de zehir tacirlerine şafak operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Osmaniye'de zehir tacirlerine şafak operasyonu

10.05.2022 08:53

Son dakika haber: Osmaniye'de zehir tacirlerine şafak operasyonu Özel Harekat Polisi'nin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı Osmaniye'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de zehir tacirlerine şafak operasyonu

Özel Harekat Polisi'nin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle belirlenen 11 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 90 polisin katıldığı operasyona Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde destek verdi.

Özel Harekat Polislerinin 'aç kapıyı polis' uyarısının ardından adreslere yapılan baskında ekipler tarafından belirlenen noktalar didik didik arandı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda eroin, esrar, bonzai ele geçirildi. 9 şüpheli şahsın gözaltına alındığı operasyonda 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika haberleri... Osmaniye'de zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son dakika haberleri... Osmaniye'de zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son dakika haberleri... Osmaniye'de zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son dakika haberleri... Osmaniye'de zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son dakika haberleri... Osmaniye'de zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son dakika haberleri... Osmaniye'de zehir tacirlerine şafak operasyonu
Son dakika haberleri... Osmaniye'de zehir tacirlerine şafak operasyonu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Osmaniye'de zehir tacirlerine şafak operasyonu - Son Dakika


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