Şişli'de spor salonunda hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Şişli'de spor salonunda hırsızlık kamerada

30.06.2022 15:23

Şişli'de spor salonunda hırsızlık kameradaİSTANBUL Şişli'de bir spor salonundaki soyunma odasında bulunan dolaptan para çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Şişli'de spor salonunda hırsızlık kamerada

İSTANBUL Şişli'de bir spor salonundaki soyunma odasında bulunan dolaptan para çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Şişli Fulya Mahallesi'nde 17 Haziran'da gerçekleşti. Bir spor salonunda, soyunma odasında bulunan dolap içeresinden 200 Euro çalan hırsızın o anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda hırsızlık olayını aynı spor salonunda hocalık yapan M.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi ve M.A. 24 Haziran'da çalıştığı spor salonunda yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de spor salonunda hırsızlık kamerada - Son Dakika

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