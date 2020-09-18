Suriye'nin Azez şehrinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güçler terör örgütü PKK/ YPG'ye ait bomba yüklü aracı ele geçirdi.
Suriye'nin Azez şehrinde bulunan Kafr Janna bölgesinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güçler terör örgütü PKK/YPG'ye ait bomba yüklü aracı ele geçirdi. SMO, olası bir terör saldırısını engellemiş oldu. Patlayıcıların araçta bulunan koltukların altına gizlendiği görüldü. - AZEZ
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 21:45 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: SMO Azez'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait bomba yüklü aracı ele geçirdi - Son Dakika