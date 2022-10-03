Uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren müzisyen Onur Şener'in arkadaşı: Şah damarını kesmişler - Son Dakika
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Uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren müzisyen Onur Şener'in arkadaşı: Şah damarını kesmişler

03.10.2022 13:00

Ankara'da istek şarkıyı söylemediği gerekçesiyle saldırıya uğrayan müzisyen Onur Şener yaşamını yitirirken olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Dehşete düşüren o anları anlatan Şener'in arkadaşı, Cam kırılma sesi duyduk. Onur, yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş" ifadelerini kullandı.

Çankaya'daki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, 45 yaşındaki solist Onur Şener (45), kendisinden istek şarkıda bulunan İlker K.'ye şarkıyı bilmediği için söyleyemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine eğlence mekanının önünde Onur Şener ile İlker K. ve beraberindekiler arasında kavga çıktı. Kesici bir aletle vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.. Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G. Semih S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ŞAH DAMARINI KESMİŞLER"

Olay gecesini anlatan Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, "O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlarıydı. Önce dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş. Polis geldi, birkaç kişiyi gözaltına altına aldılar. Durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yok. İyi bir insandı. Sohbetimiz vardı sürekli. Kimseyle bir sıkıntı yoktu. Müzikle uğraşan bir adamdı. Kavganın istek şarkının çalınmamasından ötürü çıktığını sanmıyorum. Başka bir meseleden ötürü kavgayı çıkarmış olabilirler. Arkadaşları ve ailesi geldi. Feryat ettiler. Polis geldikten sonra ortam biraz yatıştı" ifadelerini kullandı.

Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı o anları anlattı: Şah damarını kesmişler

"ÇOK ZARİF BİRİSİYDİ, KİMSEYLE HUSUMETİ YOKTU"

Olayın diğer tanıklarından Zekiye Altan, "Onur çok zarif ve beyefendi birisiydi. Medeniyet seviyesi yüksekti. Kendisini tanırdım. Mahallemizde müzisyendi. Hep beraber dinlemeye gelirdik. Kendisinden bir şarkı istenmiş, bilmediğini ifade etmiş o da. Onlar da program bitişinde Onur'u beklemişler. Tahrik edici konuşmuşlar. Şişeyi kırıp Onur'un şah damarına saplamışlar. Biz kendisini tanırdık, centilmen ve zarif birisiydi. Kötü tarzda bir evlat değildi. Husumeti yoktu kimseyle" şeklinde konuştu.

Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı o anları anlattı: Şah damarını kesmişler
Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı o anları anlattı: Şah damarını kesmişler
Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı o anları anlattı: Şah damarını kesmişler
Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı o anları anlattı: Şah damarını kesmişler
Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı o anları anlattı: Şah damarını kesmişler
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Kaynak: İHA

Onur Şener, Çankaya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren müzisyen Onur Şener'in arkadaşı: Şah damarını kesmişler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren müzisyen Onur Şener'in arkadaşı: Şah damarını kesmişler - Son Dakika
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