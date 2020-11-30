Son Dakika | 3D programla çizdiği araç motorunu ülke ekonomisine kazandırmak istiyor - Son Dakika

Son Dakika | 3D programla çizdiği araç motorunu ülke ekonomisine kazandırmak istiyor

30.11.2020 09:34
Son Dakika | 3D programla çizdiği araç motorunu ülke ekonomisine kazandırmak istiyor, System.String[]

Son dakika haberleri... Çanakkale'de bir ilkokul öğretmeni, pistonsuz motorun bilgisayar ortamında 3D çizimini gerçekleştirdi.

Çanakkale'de bir ilkokul öğretmeni, pistonsuz motorun bilgisayar ortamında 3D çizimini gerçekleştirdi. Öğretmen, bu motorun üretime geçirilmesiyle birlikte; yakıt, yağ ve motor aşınımının büyük oranda düşeceğini iddia etti.

Solar panjurdan yer çekimi enerjisine, meyve toplama robotundan gevşemeyen vidaya kadar birçok ürün geliştiren ilkokul öğretmeni Numan Çöloğlu, 3D program sayesinde çizdiği pistonsuz motoru ülke ekonomisine kazandırmak istiyor.

Pistonsuz motorda sürtünmenin 4'te bir oranında düştüğünü belirten öğretmen Numan Çöloğlu, "Motor çok hafif, sürtünme çok düşük ve diğer motorlara göre gereksiz parçaları yok denecek kadar az. Yağ kullanımı çok az çünkü krank kısmı çok küçük. Motorun genel yapısına bakıldığında, hem hacim olarak küçük ve buna göre performansı yüksek bir motor. Sürtünme oranı 4'te bir oranına düşüyor. Yağ oranı da yine aynı şekilde çok az. Çünkü bu motorun krank kısmında sadece bir tane parça bulunuyor. Pistonlularda durum farklı, her pistonun karşısında kranka bağlı olan denge demirleri bulunuyor. Benim sistemimde ise kaç ünite ya da kaç blok olursa olsun, o ağırlık denge demirlerinden sadece bir tanesini kullandığınız için boş alan fazla oluyor ve yağ kullanımı 4'te bir oranına düşüyor. Motor konusuna hakim olanlar çok iyi bilir, pistonlar silindir içerisinde hareket ederken, silindirin içerisine yaslanıyor. Bu yaslanmada yağ ile temas işlemi gerçekleştiği için sürtünme düşük. Fakat, ne kadar düşük olsa da bunun bir aşınma ömrü var. Yani siz hangi metali ve yağı kullanırsanız kullanın, yağın ve metalin sürtünme ömrü var, bunlar bitiyor. Bizimkinde ise yanma odasında bulunan piston görevinde bulunan parçamız bilyelerle hareketini sağladığı için herhangi bir yere yaslanma durumu söz konusu değil" dedi.

"Bu motoru kullanan 15-20 yıl sorun yaşamayacak"

Bu motorun diğer motorlara oranla uzun yıllar ve sorunsuz çalışacağını da kaydeden Çöloğlu, "Böyle olduğu için motor ömrü, diğer motorların en az 2-3 katı. Motoru aldığınızda belki de 15-20 yıl sorun yaşamayacaksınız. Zaten yanmayı meydana getiren o hareketli kısmın uçlarında 2 tane bilye olduğu için sürtünme sadece bilyelerde gerçekleşecek ve siz onun yatağıyla ilgili sorun yaşamadığınız için sadece bilyelerini değiştireceksiniz. Yani 15-20 yılda bir bilye değiştiriyorsunuz ve yola çıkıyorsunuz. Piston yatağını genişletmek, büyütmek gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Bunun yanında motorumuz çok küçük. 4 pistonlu bir motorun yarısından daha az büyüklükte. 60- 70 beygirlik bir motoru 2 kişi kaldırarak rahatlıkla arabaya takabilecek" diye konuştu.

"Daha az sürtünme, daha az yakıt demek"

Sürtünmenin az olacağı motorda yakıt tüketiminin de büyük oranda düşeceğini belirten Çöloğlu, "Yakıt konusunda zaten pistonlu motorlar gibi yanma mantığına sahip. Yani odacığa yakıt veriyorsunuz eğer dizelse sıkıştırarak patlama meydana geliyor, eğer benzinliyse de bujiyle ateşleme yapıyorsunuz. Sürtünme çok düşük olduğu için bu yakıtı etkiliyor. Daha az sürtünme demek, daha fazla güç demek ve daha az yakıt demek. Yani 3'ü birbiriyle ilişkili konular. Yakıtın tüketimini arttıran şey zaten sürtünmeden dolayı. Yani siz kullanabileceğiniz enerjinin bir kısmını sürtünmede harcıyorsunuz" diye konuştu.

"Akünün ömrü 3-4 yıl uzayacak"

Aracı çalıştırırken marş dinamosuna yük binmemesinden dolayı akünün de ömrünün uzayabileceğini sözlerine ekleyen öğretmen Çöloğlu, "Emisyon problemi de yaşanmayacak. O sorunu meydana getiren şey şu: Sürtünme patlamayı zorlaştıran, yanmayı geciktiren bir sebep. Bunlar olmayacak. Çalıştırırken dahi marş dinamosuna büyük bir yük binmeyecek. Özellikle kış aylarında motorların çalışmasını zorlayan şey sürtünmedir. Yani bir akü 2 yıl dayanırken, belki bunun ömrü 3-4 yıla çıkacak" şeklinde konuştu.

"Savunma araçları için yola çıktım, diğer motorlardan daha üstün olduğunu gördüm"

3D programla çizdiği pistonsuz motoru ilk olarak savunma araçları için yaptığını belirten öğretmen Numan Çöloğlu, sonraki süreçte bu motorun diğer motorlardan daha üstün olduğunu öne sürdü. Çöloğlu açıklamasının devamında, "Benim yola çıkış amacım buydu. Ülkeminiz bir motoru yok. Araba üretmemizin önündeki engel motor olmamasıydı. Birçok alanda buluş sahibi olunca, kendi kendime motorla da ilgileneyim dedim. Bir şey yapabilir miyim diye uğraştım, Allah nasip etti. Yola çok iddialı çıkmadım ama özellikle savunma araçlarıyla ilgili çok ambargo yiyoruz, bu konularda bir çalışma yapamıyoruz. En azından savunmayla alakalı bir motor olur mu diye yola çıktım ama Allah'ın yardımıyla baktım diğer motorların mukayesesini yaptığım zaman daha üstünde bir motorun ortaya çıktığını gördüm. Artık motor literatürüne geçecek bir motorumuz var. Bunun sahibi de şükürler olsun ki ülkemiz ve biziz. Benim demek istemiyorum aslında. Çünkü ben bu ülkenin bir vatandaşıyım, bu ülke için de her şeyimi veririm" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Son Dakika | 3D programla çizdiği araç motorunu ülke ekonomisine kazandırmak istiyor
Son Dakika | 3D programla çizdiği araç motorunu ülke ekonomisine kazandırmak istiyor
Son Dakika | 3D programla çizdiği araç motorunu ülke ekonomisine kazandırmak istiyor

Çanakkale, 3d, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | 3D programla çizdiği araç motorunu ülke ekonomisine kazandırmak istiyor - Son Dakika Ekonomi


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