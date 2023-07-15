Son Dakika! 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faili olan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son Dakika! 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faili olan terörist etkisiz hale getirildi

15.07.2023 09:58

Son dakika! MİT'in Münbiç'teki operasyonunda, 2020'de Afrin'de bomba yüklü tankerle düzenlenen ve 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu Heysem Cuma etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesi başarılı operasyonlarına devam ediyor. Son olarak 2020 senesinde PKK/ YPG tarafından Afrin'de 11'i çocuk olmak üzere 40 kişinin hayatını kaybettiği saldırının intikamı alındı. Düzenlenen operasyonda saldırının sorumlusu Heysem Cuma öldürüldü.

TANKERLE SİVİLLERİ HEDEF ALMIŞLARDI

Saldırının ardından olay yerinden görüntüleri paylaşan Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katletti, 30'dan fazla sivili de yaraladı." Daha sonra ölü sayısının 40'e yükseldiği belirtilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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Münbiç, Afrin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faili olan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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