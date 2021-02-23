5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca "benden şikayetçi olma" dedi - Son Dakika

5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca "benden şikayetçi olma" dedi

23.02.2021 07:32

5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca "benden şikayetçi olma" dedi Saldırganın yaraladığı güvenlik görevlisini elinde bıçakla kovalama anı kameralara böyle yansıdı Samsun'da bir kişi parkın kenarında yürürken gördüğü özel güvelik görevlisinden istediği...

5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca "benden şikayetçi olma" dedi

Saldırganın yaraladığı güvenlik görevlisini elinde bıçakla kovalama anı kameralara böyle yansıdı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi parkın kenarında yürürken gördüğü özel güvelik görevlisinden istediği 5 lira parayı alamayınca bıçakla saldırdığı şahsı 3 yerinden yaraladı. Bıçaklı saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanırken, bıçakladığı güvenlik görevlisini kovalaması ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Fuar Caddesi Gar Park yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SAMGAZ'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki M.Y. tramvaya binmek için işe giderken parkın yanında yaya olarak yürüdüğü sırada yanına gelen önceden tanımadığı S.T adlı şahıs kendisinden 5 lira para istedi. Yoluna devam eden M.Y.'ye bıçakla saldıran S.T., özel güvenlik görevlisini sırtından, omzundan ve baldırından olmak üzere 3 yerinden bıçaklayıp kovaladıktan sonra da kaçtı. Saldırganın elinden kaçarak bir iş yerine sığınarak kurtulan yaralı M.Y. neye uğradığını şaşırdı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaya olarak kaçan S.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. M.Y.'yi bıçaklarken kendisi de elinden yaralandığı ortaya çıkan S.T., polis tarafından olay yerinde ambulansta müdahale edilen yaralı M.Y.'nin yanına getirerek teşhis yaptırıldı. Yaralı kendisini bıçaklayanın bu kişi olduğunu söyledi. Elinden yaralı olan saldırgan S.T.'ye aynı ambulansta görevliler tarafından olay yerinde müdahale edildi. Bıçaklı saldırgan kendisini teşhis eden ambulanstaki yaralıya seslenerek, " Benden şikayetçi olma" demesi dikkat çekti. Yaralı özel güvenlik görevlisi M.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, S.T. ile sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü. S.T.'nin özel güvenlik görevlisi M.Y.'yi bıçakladıktan sonra kovalarken ve olay yerinden kaçarken güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca benden şikayetçi olma dedi
5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca benden şikayetçi olma dedi
5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca benden şikayetçi olma dedi
5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca benden şikayetçi olma dedi
5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca benden şikayetçi olma dedi
5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca benden şikayetçi olma dedi
5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca benden şikayetçi olma dedi
5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca benden şikayetçi olma dedi
5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca benden şikayetçi olma dedi
5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca benden şikayetçi olma dedi
5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca benden şikayetçi olma dedi

Güvenlik Görevlisi, İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 lira vermeyen güvenlik görevlisini bıçaklayarak hastanelik etti, yakalanınca 'benden şikayetçi olma' dedi - Son Dakika


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