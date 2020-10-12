Son dakika! AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Adana Emniyet Müdürü İnci'ye ziyaret - Son Dakika

Son dakika! AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Adana Emniyet Müdürü İnci'ye ziyaret
12.10.2020 16:47
Son dakika haberi: Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'yi ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'yi ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü İnci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Kemal Firik de İnci'ye kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Firik, Emniyet Müdürü İnci'ye AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim etti.
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