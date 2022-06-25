Son dakika! Adana'da 2 bin 650 polisle "Huzur ve Güven" uygulaması - Son Dakika
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Son dakika! Adana'da 2 bin 650 polisle "Huzur ve Güven" uygulaması

25.06.2022 02:15

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adana'da 2 bin 650 polisle "Huzur ve Güven" uygulaması Huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalanırken 13 adet ruhsatsız silah ele geçirildi Adana'da 2 bin 650 polisle huzur ve güven uygulaması düzenlendi.

Adana'da 2 bin 650 polisle "Huzur ve Güven" uygulaması

Huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalanırken 13 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

ADANA - Adana'da 2 bin 650 polisle huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalanırken 13 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 2 bin 650 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamada, 12 bin 539 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. Trafik yönünden 3 bin 585 araç kontrol edildi. Yapılan araç kontrollerinde 1 aranan araç,2 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Trafik yönünden 67 araca toplam 172 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, usulsüzlük yapıldığı belirlenen 6 iş yerine işlem yapıldı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 14 kişiye toplam 3 bin 878 TL para cezası uygulandı.

Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici delici alet, 4 gram esrar cinsi uyuşturucu, 2 gram metamfetamin ve 46 adet ectasy cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Son dakika haberi! ADANA'DA 2 BİN 650 POLİSLE 'ADANA HUZUR VE GÜVEN' UYGULAMASI Son dakika haberi! ADANA'DA 2 BİN 650 POLİSLE 'ADANA HUZUR VE GÜVEN' UYGULAMASI 150 polis ve jandarmayla 'Huzur İnegöl' uygulaması 150 polis ve jandarmayla 'Huzur İnegöl' uygulaması
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Adana'da 2 bin 650 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Adana'da 2 bin 650 polisle "Huzur ve Güven" uygulaması - Son Dakika
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