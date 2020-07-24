Son dakika! Ailece pedal çevirerek azalan su kaynaklarına dikkat çekiyorlar - Son Dakika

Son dakika! Ailece pedal çevirerek azalan su kaynaklarına dikkat çekiyorlar

Gelen son dakika haberlerine göre Ailece pedal çevirerek azalan su kaynaklarına dikkat çekiyorlar Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen bisiklet gönüllüsü matematik öğretmeni çift, kızlarıyla beraber Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü etrafında azalan su kaynaklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için...

Ailece pedal çevirerek azalan su kaynaklarına dikkat çekiyorlar

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen bisiklet gönüllüsü matematik öğretmeni çift, kızlarıyla beraber Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü etrafında azalan su kaynaklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için pedal çevirmeye başladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan çift, Türkiye'deki azalan suyun önemine ve su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla Beyşehir Gölü etrafında pedal çevirmek için ilçeye gelerek, göl kıyısında "Su gelecektir, su hayattır" yazılı pankart açtı. Matematik öğretmeni İpek Şen, tur öncesinde yaptığı açıklamada, eşinin de kendisi gibi matematik öğretmeni olduğunu belirterek, birisi 3, diğeri 11 yaşında olan kızlarıyla Türkiye'nin göl ve su kaynağı olan bölgelerine giderek farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turları yaptıklarını vurguladı. Bu yılki projeleri kapsamında küresel iklim değişikliği ve kuraklık gibi sebeplerle azalan su kaynaklarına dikkat çekmek için "Hep Şenler Göllerde" sloganıyla "Suyun izinde göller projesi" ürettiklerini aktaran Şen, bu proje ile göllerin etrafında bazılarında bisikletleriyle pedal çevirerek tam, bazılarında yarım tur attıklarını dile getirdi. Kurumuş olanlarda ise sadece yanına yaklaşıp durumlarını gözleyebildiklerini vurgulayan Şen, "Bu şekilde doğal oluşumlu 50 göle ulaşıp, onların durumlarını yerinde inceleyip, kuraklık sorununa dikkat çekmek aslında amacımız, bunun için bisikletlerimizle yollardayız. Beyşehir Gölü bizim 21. gölümüz, buradan da Van'a kadar devam edeceğiz. En son Van Gölü, ardından Çıldır Göllerinin etrafında tam tur turumuzu Karadeniz üzerinden noktalayacağız. Bütün göllerin sıkıntısı hepsinde bir kuraklık sebebiyle çekilme oluyor. Eğer kış dönemlerinde yeterli yağış olmazsa maalesef kuruma noktasına geliyor. Bunun gibi birçok gölle karşılaştık biz. Hatta Burdur Gölünde de çekilme çok fazlaydı. Beyşehir Gölüne ilk defa geliyoruz, burası Türkiye'nin üçüncü en büyük gölü, aynı zamanda en büyük tatlı su gölü, mutlaka gelmemiz gerekiyordu buraya. Beyşehir Gölünde su çekilmesi var, yine yeterli kış yağışları almazsa, bu çekilme daha fazla olacak gibi gözüküyor. Biz de Beyşehir Gölü etrafındaki turumuzu yaklaşık yüz yirmi kilometre civarında bir tur atacağız ve tamamlayacağız, gözlemler yapacağız" dedi.

Şen, daha önceki bisiklet turlarında yanlarında olan kızlarından Deniz'in 17 aylıkken aralarına katıldığını, bu kapsamda Avrupa'da Zürich'ten Hollanda'ya kadar, Kuzey Denizi'ne kadar Ren Nehri'nin rotasını takip ettiklerini hatırlatarak, şu anda da üç yıldır aktif olarak bisiklet kullandığını, 11 yaşındaki büyük kızının da kendileriyle beraber pedal çevirdiğini söyleyip, onların da yollarda büyüdüğünü sözlerine ekledi.

40 yaşındaki bisiklet tutkunu Barış Şen de, Beyşehir'de Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği'nin misafiri olduklarını vurgulayarak, Beyşehir Gölündeki bisiklet turunda birlikte istişare ederek pedal çevirecekleri rotaları belirlediklerini söyledi. Ardından göl etrafında başlayan turlarının iki gün süreceğini, Beyşehir Gölü'nün sorun, sıkıntı ve güzelliklerini inceleyeceklerini vurgulayan Şen, "İlk önce güzellikleri görmeye çalışıyoruz, her bir gölün etrafında ya da gittiğimizi her yerde daha sonrasında sıkıntılar neler ve bunların sorunların çözümleri neler diye aile olarak kendi aramızda istişarelerde bulunuyoruz. Yerel yönetimlerin yaptıkları çalışmaları takip ediyoruz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve DSİ'nin yapmış olduğu kanalların çalışmalarını takip ediyoruz. Daha sonra yerel STK'larla irtibatta olabileceğimiz kişilerle irtibata geçip onlarla konuşuyoruz, yol boyunca gördüğümüz bütün köylülerle oradaki vatandaşla, bakkalla, çobanla ya da tarlayı sulayan çiftçiyle hepsiyle sohbet etmeye çalışıyoruz ve bu sohbetlerin sonucunda çıkarttığımız bütün yazılı ya da sözlü veya görsel her şeyi biriktiriyoruz. Materyal olarak bunların hepsini daha sonradan Kültür ve Turizm Bakanlığı, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, yerel yönetimler, bisiklet federasyonu gibi bütün kurumlarla paylaşacağız ve onlarla bu sorunları nasıl aşacağımıza bakacağız. En önemli sorun burada su sorunu, su sadece bizim evlerde yaptığımız tasarrufla olacak bir şey değil bu bir devlet politikası, ülke politikası olmalı. BM'nin 2030'a kadar aldığı yerel yönetimlerle ya da ülkelerle sürdürülebilir ekonomiler üzerine yaptığı kararlar üzerine bir biz aile olarak ne katabiliriz, diye düşündüğümüzde bunu katabiliriz, bunu yapabiliriz, farkındalık oluşturabiliriz tüm ailelerde. Çünkü bir süreç en küçük yaşta aileden başlıyor, eğitimin en temel taşıdır aile, anne baba eğitimidir ondan sonra okullar devralacak. Bu süreçte çevre kirliliği, suyun ve doğanın önemi gibi kavramları biz en küçük çekirdekten tüm topluma taşıyabilirsek ne mutlu bize, daha sonrasında çok güzel ses getireceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika! Ailece pedal çevirerek azalan su kaynaklarına dikkat çekiyorlar

Beyşehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 07:05

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Ailece pedal çevirerek azalan su kaynaklarına dikkat çekiyorlar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı Barcelona efsanesi Yaya Toure, İngiltere 4. Lig ekibi Leyton Orient ile idmana çıktı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi         
16:29
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım         
16:15
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı         
16:09
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
16:05
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı         
16:03
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü         
15:48
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı         
14:55
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı         
13:58
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı         
13:31
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu         
13:29
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek         
11:48
Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor Burak Yılmaz'la anlaşan Lille, G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı da transfer etmek istiyor         
11:48
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım         
10:36
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin         
10:35
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?         
10:29
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti         
10:10
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Trump'ın Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı         
23:09
Polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti Polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti         
22:16
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım         
21:55
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 19:41:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Ailece pedal çevirerek azalan su kaynaklarına dikkat çekiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei