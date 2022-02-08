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Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı

08.02.2022 17:36

Son dakika: Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de hayatını kaybeden akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı.

Evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edildi.

İKİ SUÇTAN TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi. Nuri Gökhan Bozkır, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusunun ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi. 2 defa gözaltı süresi uzatılan Bozkır, örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı.

Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi tutuklandı
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Son Dakika Güncel Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı - Son Dakika
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