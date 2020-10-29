Son dakika... Alışveriş merkezinden motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, alışveriş merkezinin otoparkından motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Salihli'de yaşayan Serdar O., 26 Ekim pazar günü ilçedeki alışveriş merkezine gitti. Çıkışta otoparka bıraktığı 45 RU 931 plakalı motosikletinin çalındığını fark eden Serdar O., polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarından motosikleti Mustafa E. (18) ile hakkında 2 ayrı hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan Oğuzhan K.'nin (19) çaldığını belirledi. İki şüphelinin Alaşehir ilçesinden geldikleri tespit edildi. Bunun üzerine Kemaliye Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçilerek dün ortak operasyon düzenlendi.Şüpheliler, çaldıkları motosiklet ile evlerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. Motosiklet ise sahibine iade edildi.