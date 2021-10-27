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Son dakika! Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

Son dakika! Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden alıcı buluyor

27.10.2021 12:12

Son dakika edinilen bilgilere göre, Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 545 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 895 lira, Cumhuriyet altını da 3.645 liradan satılıyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 551 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 545,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 895 lira, Cumhuriyet altını da 3.645 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelere karşın altının ons fiyatının 1.810 direncinden başlayan düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti. Bugün ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarının beklendiğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Son dakika! Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden alıcı buluyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son dakika! Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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