Sivas'ın 3 farklı ilçesinde vakaya giden ambulansların yolda kalmasının ardından İlçe Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara sebep olurken, kapanan köy ve mezra yolları sağlık ekiplerini de zorluyor. Vakaya ulaşmak isteyen ekipler zorlu kış şartları nedeniyle hastalarına ulaşmakta güçlük çekiyor. Gölova ilçesi Demirkonak köyünde yaşayan 59 yaşındaki Güller Perçi, Şarkışla ilçesi Yükselen köyünde yaşayan 72 yaşındaki Gülistan Akdoğan ve Yıldızeli ilçesi Kadılı köyünde yaşayan 60 yaşındaki köy muhtarı Hasan Aslan sağlık problemleri dolayısıyla rahatsızlandı. 112 sağlık ekiplerine haber verilmesinin üzerine ekipler yola koyuldu ancak kar nedeniyle mahsur kaldı. Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşması için İlçe Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Yolların açılmasının ardından vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİVAS