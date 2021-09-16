Son Dakika! Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, yaşamını yitirdi

Son Dakika! Bir dönem ülkemizde Anadolu Efes'i de çalıştıran Sırp başantrenör Dusan Ivkovic, 78 yaşında akciğerlerinde sıvı toplanması sebebiyle hayata veda etti. Ivkovic, 2014-16 yılları arasında Efes'i çalıştırmıştı. Birçok önemli başarıya imza atan Ivkovic, Obradovic'in yetişmesinde de pay sahibi olmuş bir isim.

Avrupa basketbolunun efsane antrenörleri arasında yer alan Dusan Ivkovic 78 yaşında yaşam savaşına yenik düştü. Sırbistan Basketbol Federasyonu, Ivkovic'in, akciğerlerinde sıvı toplanması nedeniyle Belgrad'da yattığı hastanede hayata gözlerini yumduğunu duyurdu. HOCALARIN HOCASI 'Hocaların hocası' olarak tanınan Ivkovic, 1979 Koraç Kupası, 1997 ve 2012 Euroleague şampiyonlukları, 2000 Saporta Kupası şampiyonluğu, 2006 ULEB Cup şampiyonluğu da yaşamıştı. Sırp antrenörlerin yetişmesinde özellikle Obradovic'in gelişiminde pay sahibi olmuş önemli bir kişilikti.

Son Dakika

Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım

Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi

ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı

Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek

Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi

Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

"Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar