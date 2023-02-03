Kaza, saat 08.00 sıralarında, TEM yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden TIR, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak yolu kapattı. Arkadan gelen 3 otomobil, 1 TIR ve 1 yolcu otobüsü de kazaya karıştı.
Zincirleme kazada ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışının sürdüğü yolda kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbul yönü ise ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.
Olay yerinden ilk görüntüler:
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi! 5 kişi yaralandı, İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika