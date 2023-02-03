Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi! 5 kişi yaralandı, İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi! 5 kişi yaralandı, İstanbul yönü ulaşıma kapandı

03.02.2023 09:38

Son dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, TEM yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden TIR, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak yolu kapattı. Arkadan gelen 3 otomobil, 1 TIR ve 1 yolcu otobüsü de kazaya karıştı.

5 YARALI VAR

Zincirleme kazada ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışının sürdüğü yolda kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbul yönü ise ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

Olay yerinden ilk görüntüler:

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Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi! 5 kişi yaralandı, İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi! 5 kişi yaralandı, İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika
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