Son Dakika | Araştırmacı yazar İzol: "Macron hem yönetmen hem de iyi bir tiyatro oyuncusu" - Son Dakika

Son Dakika | Araştırmacı yazar İzol: "Macron hem yönetmen hem de iyi bir tiyatro oyuncusu"

25.10.2020 14:53
Son Dakika | Araştırmacı yazar İzol:

Son dakika haber... Araştırmacı yazar ve kanaat önderi Ramazan İzol, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı açıklamaları kınayarak, "Macron hem yönetmen hem de iyi bir tiyatro oyuncusu" dedi.

Araştırmacı yazar ve kanaat önderi Ramazan İzol, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı açıklamaları kınayarak, "Macron hem yönetmen hem de iyi bir tiyatro oyuncusu" dedi.

Araştırmacı yazar, kanaat önderi Ramazan İzol, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. Fransa'da olanların tamamen bir tiyatro oyunu olduğunu kaydeden İzol, "Oyunun perde arkasında senaryoyu Macron'a veren al yönet ve oyna diyen şirket sahibi para baronları, İslam düşmanı Yahudiler var. Macron bu işin vitrinindeki piyon. Macron'un eline senaryoyu vermişler, sen bu oyunu yönet ve oyna demişler. Amaç Fransız vatandaşlarının içindeki İslam düşmanlığını diri tutmak" dedi.

"Mükemmel bir algı oluşturdular"

Hz. Muhammed'e hakaret ettiği için öğretmenin kafasını kesen bir kişinin DEAŞ sempatizanı olarak gösterilerek bir şekilde susturulduğunu aktaran İzol, "Oysa ki o kişi konuşturulabilir, bir şekilde etkisiz hale getirilebilirdi. Burada tek bir amaç var, o da arkada delil bırakmamak. Bütün bu olayların İslam'ı karalamak için yapılmış bir senaryo olduğunu görmemek için zır cahil olmak lazım. Aslında algılar Macron'un üzerinde, oyun onun üzerinden kuruluyor ama bu laflar ve Peygamber Efendimize yapılan hakaret içeren gösteriler Macron'u aşan şeylerdir. Macron denilen bu tiyatro oyuncusu gücünü arkasında bulunun şirket sahibi Yahudi para babalarından almaktadır. Macron hem yönetmen hem de iyi bir tiyatro oyuncusu. Gerçekten de Macron'un ülkesinde milliyetçiliğin yükselişini engellemeye çalışmak adına belirli bazı eksenler düzleminde bir nevi milliyetçilik yarışı sürdürdüğü aşikardır. Bu anlamda Macron aslında Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2007 seçimleri öncesinde benimsediği kampanya stratejisinin bir benzerini içselleştirmiş görünüyor. Sarkozy vaktiyle milliyetçiliğin mücadele gücünü ete kemiğe büründüren konu başlıklarında katı bir duruş sergilemiş, dilini bu siyasi hesaba göre kurgulamış ve başarı sağlamıştı. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Jean-Marie Le Pen'in liderliğindeki eski Ulusal Cephe yüzde 10 bandına kadar gerilemiş, partinin tabanı ve dahi sempatizanları deyim yerindeyse Sarkozy tarafından adeta öğütülmüştü. Ne var ki hatırlanacağı üzere Sarkozy 2012 yılındaki seçimleri François Hollande'a kaybetmiş ve iktidarını ikinci bir dönemle taçlandıramamıştı. Bugün görünen odur ki Sarkozy'nin içinde ukde kalan ikinci dönem Macron'un eliyle canlandırılıyor ve pratiğe aktarılıyor" diye konuştu.

"Fransa'da İslam düşmanlığı hep vardı"

Fransa'da İslam düşmanlığının hep olduğunu aktaran İzol, "Sultan 2. Abdulhamid Han zamanında birisi Rasulullah'a düşmanlık içeren bir tiyatro hazırlamış. Fransa'da oynatılması planlanmış. Abdulhamid Han o tiyatronun oynatılmasına bir şekilde mani olmuş. Daha sonra başka ülkede oynatmak istemiş ama Allah'ın izniyle Abdulhamid Han buna yine mani olmuştu. Bu da gösteriyor ki sömürgeci Fransa'da İslam düşmanlığı yüzyıllardır sürmektedir" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Son Dakika | Araştırmacı yazar İzol: Macron hem yönetmen hem de iyi bir tiyatro oyuncusu

Yönetmen, oyunlar, Tiyatro, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Araştırmacı yazar İzol: 'Macron hem yönetmen hem de iyi bir tiyatro oyuncusu' - Son Dakika

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