Son dakika: Arka ayağı kopuk yavru sokak köpeğinin yardımına jandarma koştu - Son Dakika

Son dakika: Arka ayağı kopuk yavru sokak köpeğinin yardımına jandarma koştu
Gelen son dakika haberlerine göre DENİZLİ'de, jandarma ekiplerince yol kenarında arka ayağı kopmuş halde bulunan yavru sokak köpeği, korumaya alındı.
DENİZLİ'de, jandarma ekiplerince yol kenarında arka ayağı kopmuş halde bulunan yavru sokak köpeği, korumaya alındı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yeni kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, göreve başladı. Tim, Honaz ilçesinde devriye gezerken, karayolu kenarında sağ ayağı kopmuş yavru sokak köpeği buldu. Jandarma timi, köpeği alıp, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürdü. Yaralı köpek, veteriner kontrolünün ardından tedaviye alındı.
Yavru köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin süreceği bildirildi.
- Denizli
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