Son dakika haberleri... Arkadaşı ile girdiği inşaatta asansör boşluğuna düşerek öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Arkadaşı ile girdiği inşaatta asansör boşluğuna düşerek öldü

10.12.2020 23:09

Son dakika 3. sayfa haberine göre Arkadaşı ile girdiği inşaatta asansör boşluğuna düşerek öldü Afyonkarahisar'da inşaatın asansör boşluğunda şüpheli ölüm Aydın'dan, Afyonkarahisar'a gelen petshop toptancısı feci şekilde can verdi Afyonkarahisar'da inşaatın asansör boşluğuna düşen 44 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti.

Arkadaşı ile girdiği inşaatta asansör boşluğuna düşerek öldü

Afyonkarahisar'da inşaatın asansör boşluğunda şüpheli ölüm

Aydın'dan, Afyonkarahisar'a gelen petshop toptancısı feci şekilde can verdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da inşaatın asansör boşluğuna düşen 44 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni itfaiye ve polis ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Polis şahsın binaya neden girdiğini ve asansör boşluğuna nasıl düştüğünü araştırıyor.

Olay, Şuhut ilçesi Pazar mahallesi Kurtuluş caddesi üzerindeki 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yaşanan olayda Aydın'da petshop toptancısı olan Hakan Karabaş isimli şahıs 09 ADT 751 plakalı kamyonetiyle cadde üzerinde inşaat halinde bulunan binanın önünde durdu. İddiaya göre, Karabaş daha sonra yanında bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı ile inşaat halindeki binaya girdi. Karabaş burada bilinmeyen bir sebeple asansör boşluğuna düştü. Durumu gören arkadaşının yardım istemesi üzerine yoldan geçenler polis ve itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karabaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise detaylı bir inceleme yaptı.

Olayın ardından Karabaş'ın arkadaşı polis tarafından gözaltına alınırken polis ekipleri şahsın binaya neden girdiğini ve asansör boşluğuna nasıl düştüğünü araştırıyor.

Son dakika haberleri... Arkadaşı ile girdiği inşaatta asansör boşluğuna düşerek öldü
Son dakika haberleri... Arkadaşı ile girdiği inşaatta asansör boşluğuna düşerek öldü
Son dakika haberleri... Arkadaşı ile girdiği inşaatta asansör boşluğuna düşerek öldü
Son dakika haberleri... Arkadaşı ile girdiği inşaatta asansör boşluğuna düşerek öldü
Son dakika haberleri... Arkadaşı ile girdiği inşaatta asansör boşluğuna düşerek öldü
Son dakika haberleri... Arkadaşı ile girdiği inşaatta asansör boşluğuna düşerek öldü

Polis, Afyon, Aydın, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Arkadaşı ile girdiği inşaatta asansör boşluğuna düşerek öldü - Son Dakika


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