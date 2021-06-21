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Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı

21.06.2021 11:04

Son dakika: İstanbul Ataşehir'de SAS Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan, para sevkiyatı yaptığı sırada aracına binerken başından vurularak öldürülmüş, gaspçılar kadının yanındaki 3.3 milyonu alarak kayıplara karışmıştı. Polis ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı.

Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı

SAS Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan

NE OLMUŞTU?

Ataşehir ilçesine bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'ta yaşanan olayda bir holdingin yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı Aydın Mert içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çanta şirket binasından çıkarak lüks cipe binecekleri sırada yanlarına bir araç yaklaşmıştı. Silahlı 3 saldırgan para dolu çantayı almak istemiş, ancak Koçan direnmişti. Gapsçıların saldırısına uğrayan Koçan başından Mert ise kolundan yaralanmıştı. Sibel Koçan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ESKİ EŞİ DE CANINA KIYMIŞTI

Olaydan yaklaşık bir saat sonra Sibel Koçan'ın eski eşi ve holding ortağı Süleyman Aydın, 20'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı

Süleyman Aydın

Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı

Ataşehir, Aydın, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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