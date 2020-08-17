Bağ evi hırsızları, kamera görüntülerinden yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, bağ evinin deposundan tarımsal üretimde kullanılan malzemeleri çalan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

TARIM İLAÇLARI ÇALINDI

Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi Hancıoğlu mevkisindeki Bayram Dilaver'e ait bağ evinin deposundan sulama hortumu, sera naylonu ve tarım ilaçları çalındı. Dün saat 07.00 sıralarında depoya geldiğinde durumu fark eden Dilaver, polise bildirdi. Polis, bağ evinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin M.Ç. (45) ve E.H. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Bağ evinin deposundan çalınan tarım malzemeleri de şüphelilerin evlerindeki aramada ele geçirildi. M.Ç. ve E.H., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise tutanakla sahibine teslim edildi.