TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Akhisarspor'dan kaleci Gökhan Değirmenci'yi transfer etti.

Kulüp başkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Değirmenci'nin geçen sezon 28 maçtan 8'inde kalesini gole kapattığını belirten Göçmez, "Kendisine 'hoş geldin' diyor, Bandırmaspor forması altında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın Afyonkarahisar'da kampa devam ettiğini dile getiren Göçmez, "Oyuncuların bu dönemdeki performansları ve teknik heyetin görüşleri doğrultusunda nokta transferler olabilir ama biz her mevkiye oyuncu transferi yaptık. Hocamızla devam kararı aldık. Şampiyon olan takımımızdan 14-15 futbolcumuzla anlaştık ve eksik mevkiler için 7-8 nokta transfer yaptık." şeklinde konuştu.

Onur Göçmez, 2020-2021 sezonu öncesi kulüp tesislerinin daha iyi hale getirilmesi için başlatılan çalışmaları aktararak, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sanayi bölgesindeki antrenman sahalarından birinin zemininin yenilenmesi için çalışma başlattı. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da TOKİ mevkisinde bulunan lojmanlardaki tadilatları yaptırıyor. Kendilerine Bandırmaspor camiası adına teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.