Son dakika... Başakşehir'de tüp ve Ayçiçek yağı çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika... Başakşehir'de tüp ve Ayçiçek yağı çalan hırsızlar kamerada

28.03.2022 12:46
Son dakika... Başakşehir'de tüp ve Ayçiçek yağı çalan hırsızlar kamerada

Son dakika haberler... Başakşehir'de kimliği belirsiz 5 kişi, gözüne kestirdikleri bakkala girerek 4 dakika içinde 18 bin TL değerinde ayçiçek yağı ve tüp çaldı.

Başakşehir'de kimliği belirsiz 5 kişi, gözüne kestirdikleri bakkala girerek 4 dakika içinde 18 bin TL değerinde ayçiçek yağı ve tüp çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir bakkalda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 4 kişi gözüne kestirdikleri bakkala gelip kepenkleri, elleriyle kırdılar. Hırsızlar kaba kuvvetle kırdıkları kepenk ve kapıdan girerek dakikalar içinde 10 tanesi 5 litre, 9 tanesi 4.5 litre olmak üzere toplam 76 tane ayçiçek yağı ile 8 tane 12 kilogramlık tüpleri alıp kamyona yüklediler. Dükkandaki ayçiçek yağı ve tüpleri dakikalar içinde arabaya yükleyerek çalan hırsızlar, daha sonra kayıplara karıştı.

Sabah dükkanını açan sahibi Murgat Kamacı, kepenklerin kırılma sesine uyanıp, durumu fark etti. Daha sonra polise haber vermesiyle olay yeri inceleme ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için yürüttüğü çalışma sürüyor.

Kendisinin kepengin kırılma sesine uyandığını anlatan dükkan sahibi Murgat Kamacı, "Cuma günü kepenkleri kırıp içeri girmişler, zaten sese uyandım. Geldiğimde her şey olup bitmişti. 10 tane 5 litrelik, 9 tane 9.5 litrelik toplamda 76 tane yağı çalıyor. Yaklaşık 18 bin 500 TL değerinde mal çalmışlar, bin 500 de kepengi tamir yaptım toplamda 20 bin TL tuttu. İçeri tarafta 3 kepenk var. ikinci seferde başka bir şey, üçüncüde tam marketi alıp gidecekler. Şikayetçi oldum, polis araması sürüyor. Daha önceki dükkanımı da soymuşlar, oradan da sigara falan aldılar. Orayı kapatmak zorunda kaldım. Burayı da soydular, ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Ziya Gökalp Mahallesi, Türk Lirası, Başakşehir, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Başakşehir'de tüp ve Ayçiçek yağı çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Başakşehir'de tüp ve Ayçiçek yağı çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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