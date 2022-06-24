Son dakika! Başkent'te zehir tacirlerine darbe: 6 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! Başkent'te zehir tacirlerine darbe: 6 gözaltı

24.06.2022 14:19
Son dakika! Başkent'te zehir tacirlerine darbe: 6 gözaltı

Son dakika haberler: Başkent'te uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başkent'te uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 10-22 Haziran tarihleri arasında Sincan, Çubuk, Yenimahalle ilçelerinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin önceden belirlediği adreslerde yapılan aramalarda 830 kök kenevir, 12 gram eroin, 25 gram metamfetamin ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan K.E., M.B., A.Ö., L.K., M.Ç. ve S.C. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Başkent'te zehir tacirlerine darbe: 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Başkent'te zehir tacirlerine darbe: 6 gözaltı - Son Dakika
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