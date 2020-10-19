Bataklığa saplanan atı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bataklığa saplanan atı itfaiye ekipleri kurtardı

SİİRT - Siirt'te bataklığa saplanan at, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Siirt kent merkezi Ulus Mahallesinde sahipsiz bir at çamur bataklığında mahsur kaldı. Sabahın erken saatlerinde atın çamurda mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş makinası yardımıyla atı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, atı iş makinası yardımıyla halat bağlayarak bulunduğu yerden kurtardı.

Atın zarar görmeden kurtarıldığını belirten İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, çamur bataklığına düşen atı uzun uğraşlar sonucu kurtardıklarını, tedavisi veteriner hekim tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra tekrar doğaya bıraktıklarını söyledi.