Batman Belediyesi hizmete yeni sunduğu mobil gasilhane ile İkiztepe ve Petrol mezarlıklarında cenaze yıkama hizmeti verecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2 mobil gasilhanenin vatandaşlara hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Mobil gasilhanelerin normal günler dışında acil durumlarda da cenaze yıkama hizmeti vereceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her türlü afet ve acil durumda da cenaze yıkama hizmeti verebilecek modern mobil gasilhane aracını filomuza kattık. Asri Mezarlıktaki yoğunluğun önüne geçmek için İkiztepe Mezarlığı ve Akça köyü karşısında yer alan Petrol Mezarlığında konuşlandırılacak ve acil durumlarda gerekli yerlere de sevk edilebilecek özellikte bulunan cenaze yıkama aracımızda klimalı ısıtma, soğutma sistemi özelliğine sahip iki cenaze bekletme alanı (morg), sıcak su temini için elektrikli ısıtıcı, su deposu ve jeneratör bulunuyor. Araç tam donanımlı olarak tasarlanmış ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur."