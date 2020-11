Son dakika! Bebek Kütüphanesi'nde minikler kitapların içinde büyüyor, etkinliklerle okuma bilinci kazanıyor - Son Dakika

Sincan bebek kütüphanesinin minik ziyaretçileri hem eğleniyor, hem öğreniyor.

Ekim ayında hizmete giren Sincan Bebek Kütüphanesi 0-3 yaşındaki bebekler ve ailelerini ağırlamaya devam ediyor. Minikler kütüphanedeki etkinlikler sayesinde erken dönemde kitaplarla tanışma fırsatı yakalıyor, böylece okuma bilinci kazanıyor. Ayrıca minikler birbirinden farklı etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

Sincan Belediyesi 0-3 yaş grubundaki bebeklerin erken dönemde kitapla tanışması için "Bebek Kütüphanesi"ni hizmete açmıştı. Sincan Belediyesi ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçen "Bebek Kütüphanesi"nde çocuk gelişimini destekleyici etkinlikler düzenleniyor.

Çocukları kitaplarla buluşturup onların bilgi, becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli materyallerle donatılan Bebek Kütüphanesi'ndeki etkinlikler ailelerden de tam not aldı.

Bebek Kütüphanesi'nde Verimli Zaman Geçiriyorlar

Bebekler ve aileleri eğitici-öğretici etkinliklerle dolu dolu zaman geçirme fırsatı yakalıyor. Her Çarşamba "Zeka ve Akıl Oyunları" etkinliği, her Perşembe "Oyun Terapisi" etkinliği, her Cuma "Masal Terapisi" etkinliği ve her gün "Okuma Terapisi" etkinliği düzenleniyor.

Etkinliklerde Bebek Kütüphanesi'nin minik müdavimlerine masallar okundu, erken yaşta kitapla tanışmaları sağlandı. Böylece çekirdekten kitap bilinci ile yetişen çocukların; gelecekte okuyan, araştıran, keşfeden bireyler olması amaçlandı. Ayrıca etkinlikler sayesinde çocuklar öğrenirken bir taraftan da doyasıya eğlendi.

Ailelerin etkinliklere katılmadan evvel "444 4 762" nolu telefonu arayarak randevu alması gerekiyor. - ANKARA