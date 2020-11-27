Son dakika... Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "Yeni anayasa ile artık cumhurbaşkanı olarak çalışmayacağım" - Son Dakika

Son dakika... Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "Yeni anayasa ile artık cumhurbaşkanı olarak çalışmayacağım"

27.11.2020 17:31
Son dakika... Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko:

Son dakika haberi... Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede yeni anayasa kabul edildiğinde artık cumhurbaşkanı olarak görev yapmayacağını belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede yeni anayasa kabul edildiğinde artık cumhurbaşkanı olarak görev yapmayacağını belirtti.

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko, başkent Minsk'te 6. Şehir Hastanesine yaptığı ziyarette, anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının yetkilerinin düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Lukaşenko, yeni yapılacak anayasanın destekçisi olduğunu söyledi.

Rusya, Kazakistan ve Belarus'un, her şeyin cumhurbaşkanının kararına bağlı olduğu sert ve ciddi bir anayasası bulunduğuna dikkati çeken Lukaşenko, bu açıdan bakıldığında böyle bir anayasayla herhangi bir cumhurbaşkanının ülkeyi savaşa bile götürebileceğini belirtti.

Bu nedenle ülkenin anayasa değişikliğine ihtiyacı olduğunu kaydeden Lukaşenko, "Evet, yeni bir anayasa oluşturmamız lazım. Fakat bu, ülkemizin çökmemesi için faydalı olmalı." ifadelerini kullandı.

Ülkenin siyasi partilerin bulunduğu parlamenter sistemle yönetilmesinin toplumda ayrışma yaratacağını ve farklı çıkar gruplarını ortaya çıkaracağını savunan Lukaşenko, ancak halkın bunu oylaması halinde bu sistemin olacağını dile getirdi.

Yeni anayasa kabul edildiğinde kendisinin cumhurbaşkanı olarak görev yapmayacağını belirten Lukaşenko, "Kendim için anayasa yapmıyorum. Yeni anayasa ile artık cumhurbaşkanı olarak çalışmayacağım. Bu yüzden sakin olun. Sakin bir şekilde bunu kabullenin. Ancak yeni anayasanın tahrif edilmesine ve yeni anayasaya göre seçimler uydurulmasına izin vermeyeceğim." dedi.

Lukaşenko, Belarus halkının bu süreci sorunsuz atlatması gerektiğini sözlerine ekledi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla gösteriler başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde, sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını ve anayasa değişikliği yapılmasını istiyor.

Aleksandır Lukaşenko, Cumhurbaşkanı, Belarus, Anayasa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: 'Yeni anayasa ile artık cumhurbaşkanı olarak çalışmayacağım' - Son Dakika


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