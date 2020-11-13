Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042436 0,77 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020510 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,080606 0,73 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077949 0,71 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036761 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033946 0,16 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,143484 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,088828 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088594 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar ZEM Katkı EYF 0,020449 1,17 VEM Katkı EYF 0,019267 1,17 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020172 1,16 HEM Katkı EYF 0,019072 1,16 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021613 1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013084 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,069591 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070591 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,069889 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065787 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025143 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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