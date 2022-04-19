Son Dakika | Beyaz Saray: Toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırılması kararı hayal kırıklığı - Son Dakika
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Son Dakika | Beyaz Saray: Toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırılması kararı hayal kırıklığı

19.04.2022 18:22
Son Dakika | Beyaz Saray: Toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırılması kararı hayal kırıklığı

Son dakika habere göre Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, federal bir yargıcın, ABD'de toplu taşımada, havalimanlarında ve hava yollarında maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ve sağlık için maske takmaya devam edilmesini önerdiklerini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, federal bir yargıcın, ABD'de toplu taşımada, havalimanlarında ve hava yollarında maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ve sağlık için maske takmaya devam edilmesini önerdiklerini belirtti.

Dün, Florida'nın Tampa şehrinde Federal Yargıç Kathryn Kimball Mizelle'nin, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) toplu taşımada maske zorunluluğunu uzatan kararının CDC'nin yetkilerini aştığı" yönünde hüküm vermesinin ardından ülkedeki 4 büyük hava yolu firması, iç hat uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdı.

Söz konusu adımlar, ABD'de muhafazakar ve liberal kesim arasında yeni tartışmalara yol açarken, Beyaz Saray, bu adımı "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Cumhuriyetçi vekile göre karar "özgürlük"

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bu, kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir karar. CDC, toplu taşımada maske takılmasını önermeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Jordan da Twitter hesabından, "Hava yollarında artık maske zorunluluğu yok. Özgürlük." paylaşımında bulundu.

Söz konusu karara Cumhuriyetçi kanattan destek gelirken, liberal kesim kararı "sağlık riski" oluşturduğu gerekçesiyle eleştirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Beyaz Saray: Toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırılması kararı hayal kırıklığı - Son Dakika


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