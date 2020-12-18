Son Dakika | Bitcoin'de yeni tarihi rekor 23,777 dolar - Son Dakika

Son Dakika | Bitcoin'de yeni tarihi rekor 23,777 dolar

18.12.2020 08:46
Son Dakika | Bitcoin'de yeni tarihi rekor 23,777 dolar, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, küresel piyasalarda yatırımcıların artan ilgisiyle yeni rekor düzeye yükseldi.

Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, küresel piyasalarda yatırımcıların artan ilgisiyle yeni rekor düzeye yükseldi. Yükselişi Perşembe gününün ilk saatlerinde hız kazanan Bitcoin, 13 Mart tarihindeki en düşük 3,858 dolardan, yaklaşık yüzde 517 artış ile 23,777 dolarlık yeni tarihi rekor düzeyini gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde yüzde 5.47 artışla 22,988.00 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 27.62'yi buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 426.5 milyar dolara yükseldi.

ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının yarattığı genel iyimserlik, kripto para birimlerine alımları da tetikledi. Başta ABD'dekiler olmak üzere, şirketler ve genel olarak geleneksel yatırımcıların, Bitcoin'i alternatif yatırım aracı olarak görmeye başlamaları, kripto piyasalarında alımları artırdı.ABD'li milyarder iş insanı Glenn Hutchins de bu furyaya katıldı. Hutchins, devam eden büyük Bitcoin rallisinin suni olmadığını, 2017 yılındaki "fiyat balonu" ile aynı kefeye konulmaması gerektiğini söyledi.Teknolojinin etkin olduğu ve ilgili endüstrilere yatırımlara odaklanan küresel özel sermaye şirketi ABD merkezli Silver Lake Partners'ın kurucu ortağı Glenn Hutchins, CNBC'nin sorularını yanıtlarken, kripto para piyasasının "mevcut durumu"yla, 2017 sonundaki "büyük fiyat patlaması"nın birbirinden tamamen farklı olduğunu vurguladı. Bitcoin'in artık yere sağlam bastığının altını çizen Hutchins, "Bugünkü piyasa bireysel yatırımcılar tarafından yönlendirilmiyor; büyük yatırımcılar ve şirketler tarafından yönlendiriliyor" dedi.Paul Tudor Jones ve Stan Druckenmiller gibi isimlerin Bitcoin yatırımı yaptıklarına dikkat çeken Hutchins, başka şirketlerin de Bitcoin'e yatırım yaptıklarını anımsattı ve "Hatta PayPal gibi bir şirket bile ödeme hizmeti olarak sunmaya başladı" dedi.Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 60 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 26 milyar dolarlık artışla 650 milyar dolara, 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 64 milyar dolarlık artışla 266 milyar dolara yükseldi.Toplam 8,047 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,243 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 65.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 5.47 artışla 22,988.00 dolar,2.Ethereum yüzde 1.00 artışla 644.54 dolar,3.XRP yüzde 5.91 artışla 0.58 dolar,4.Tether yüzde 0.11 artışla 1.00 dolar,5.Litecoin yüzde 18.07 artışla 108.21 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 1.55 artışla 313.89 dolar,7.Chainlink yüzde 1.79 artışla 13.66 dolar,8.Cardano yüzde 0.19 düşüşle 0.16 dolar,9.Polkadot yüzde 0.11 düşüşle 5.34 dolar,10.Binance Coin yüzde 0.78 düşüşle 30.29 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Paranın Kullanım Alanları" başlıklı bölümünde, şöyle denildi: "Kripto para birimlerinin ademi merkeziyetçi bir yapıda tasarlandığı düşünüldüğünde kullanım potansiyellerinin ne kadar geniş olabileceği daha da net anlaşılacaktır. "Kripto para türleri kullanılarak halihazırda işlem yapılmakta olan alanlardan bazıları aşağıda daha detaylı olarak açıklanmaktadır."Sanat Eserleri Alışverişi: Kripto para kullanımı sanat eserleri alışverişinde dahi kullanılabilir olmuştur. Çalışmalarını satmak için aracılarla çalışmaktan bıkan sanatçılar internet ortamının sağladığı birçok kolaylığı kullanmaya halihazırda kullanmaktadır. Bugün gelinen noktada son gelişme olarak da kripto paranın ödeme aracı olarak kabul edildiği bir çok sanat platformu oluşturulmuştur. Bu platformlardan en önemlisi sanatsal ürünler satmak veya satın almak için önemli bir buluşma noktası olan ve kripto para aracılığıyla da alışverişe izin veren Bitpremier.com internet sitesidir. Amsterdam'da yaşayan ve 'Collaboration' adlı parçasını 10,000 euro karşılığında kripto para kullanarak satan Reinier Van Den Bezermer Schoonderwoerd bu platformdan yararlanan sanatçılardan biridir."Oyun Endüstrisi: Kripto para teknolojisi oyun yayıncıları ve geliştiricileri için yeni olanaklar yaratmıştır. Bazı çevrimiçi oyunlar halihazırda kripto para türleri ile işlem yapmaya başlamış olup bu uygulamanın en güzel örneklerinden bir tanesi bir oyuncu olarak oyun içi paranızı kripto para birimleri de dahil olmak üzere diğer varlıklara çevirmenizi ve daha sonra gerçek para ile değiştirmenizi sağlayan bir oyun olan Büyük ORB Projesidir."Kripto para ve blokzincir teknolojisinin hayatımızın farklı yönlerini değiştirmek için birçok yeni yol oluşturduğu açıktır. Bu yollar sosyal hayattan ekonomiye kadar çok sayıda farklı alanı etkilemektedir. Kripto para daha fazla popülerlik kazandıkça, dünyada devrim yaratacak daha farklı kullanım alanları oluşacaktır." (Grafik)


Son Dakika | Bitcoin'de yeni tarihi rekor 23,777 dolar

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Bitcoin'de yeni tarihi rekor 23,777 dolar - Son Dakika Ekonomi


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