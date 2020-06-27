Son Dakika: BOLU YAŞLI ADAMA MAHALLELİ VE MUHTARIN DESTEĞİYLE TEKERLEKLİ SANDALYE ALINDI - Son Dakika

BOLU'da, bir araya gelen mahalleli ve muhtar Erkan Mutlu'nun da desteğiyle kas rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Bilal Çoban (69) için tekerlekli sandalye aldı.

İzzet Baysal Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 4 çocuk babası Bilal Çoban, kas rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çekmeye başladı. Yürüyemeyen yaşlı adam maddi zorluklar nedeniyle kendisine tekerlekli sandalye alamadı. Mahallede yaşayan komşuları yaşlı adamın durumuna üzüldü. Durum mahalle muhtarı Erkan Mutlu'ya haber verildi. Komşuların tavsiyesiyle yaşlı adam, muhtarlığa tekerlekli sandalye için başvurdu. Mahalleli ve aza heyeti, muhtar Erkan Mutlu'nun da desteğiyle yaşlı adama tekerlekli sandalye alıp hediye etti. Tekerlekli sandalyeyi muhtar Erkan Mutlu teslim etti. Yaşlı adam tekerlekli sandalyesine kavuşunca mutlu oldu.

Muhtar Erkan Mutlu, "Bilal amcamızın muhtarlığımıza bir tekerlekli sandalye müracaatı vardı. Yürüme yetisini kaybetti kendisi. Bacaklarında kemik erimesi var. Ayrıca karaciğerlerinde de bir rahatsızlığı bulunuyor. Aza ekiplerimizin de desteğiyle para toplandı. Bilal amcamızın sıkıntısı giderildi. Bizim için ihtiyaç sahibi olması önemli müracaat oldukça değerlendirmeye alıyoruz. Mahalleliden de destek geldi. Bu çalışma aza ekibinin çalışmasıdır." dedi.

Bilal Çoban da, "Benim kas rahatsızlığım var. Tedavi gördüm. Maalesef yürüme güçlüğü çekiyorum. Sağolsun bana çok yardımcı oldular. Teşekkür ediyorum onlara." diye konuştu.