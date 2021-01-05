Son dakika haberi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 18,21 16,56 9,98 Ford Otosan 133,90 125,60 6,61 Petkim 5,28 4,98 6,02 Kartonsan 91,90 87,10 5,51 GSD Holding 2,63 2,51 4,78 Hektaş 20,06 19,17 4,64 Enka İnşaat 7,78 7,45 4,43 Otokar 365,00 350,20 4,23 Alarko Holding 9,00 8,68 3,69 Good-Year 8,54 8,25 3,52 Akçansa 18,81 18,19 3,41 Türk Traktör 187,40 183,00 2,40 Tat Gıda 12,37 12,10 2,23 Anadolu Efes 24,42 24,04 1,58 Anadolu Grubu Holding 26,80 26,40 1,52 Enerjisa Enerji 13,48 13,28 1,51 Bizim Mağazaları 15,61 15,38 1,50 Şok Marketler 13,20 13,03 1,30 Emlak Konut GMYO 2,38 2,35 1,28 Aygaz 15,00 14,84 1,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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