Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.220,40
|1.151,00
|6,03
|Brisa
|16,65
|15,80
|5,38
|Türk Traktör
|130,00
|124,00
|4,84
|Ereğli Demir Çelik
|10,59
|10,17
|4,13
|Kardemir (D)
|3,45
|3,32
|3,92
|Vestel
|19,19
|18,47
|3,90
|Aksa
|9,01
|8,68
|3,80
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,90
|34,62
|3,70
|Bursa Çimento
|7,02
|6,77
|3,69
|Good-Year
|6,81
|6,57
|3,65
|Ford Otosan
|118,00
|114,00
|3,51
|Otokar
|204,20
|198,00
|3,13
|Gözde Girişim
|6,96
|6,75
|3,11
|Zorlu Enerji
|2,69
|2,61
|3,07
|İpek Doğal Enerji
|11,74
|11,41
|2,89
|Enerjisa Enerji
|9,83
|9,57
|2,72
|Tat Gıda
|10,94
|10,67
|2,53
|Coca Cola İçecek
|51,65
|50,40
|2,48
|Kerevitaş Gıda
|6,62
|6,47
|2,32
|Koza Madencilik
|13,10
|12,81
|2,26
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi