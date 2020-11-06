Son dakika! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1.220,40 1.151,00 6,03 Brisa 16,65 15,80 5,38 Türk Traktör 130,00 124,00 4,84 Ereğli Demir Çelik 10,59 10,17 4,13 Kardemir (D) 3,45 3,32 3,92 Vestel 19,19 18,47 3,90 Aksa 9,01 8,68 3,80 ARD Bilişim Teknolojileri 35,90 34,62 3,70 Bursa Çimento 7,02 6,77 3,69 Good-Year 6,81 6,57 3,65 Ford Otosan 118,00 114,00 3,51 Otokar 204,20 198,00 3,13 Gözde Girişim 6,96 6,75 3,11 Zorlu Enerji 2,69 2,61 3,07 İpek Doğal Enerji 11,74 11,41 2,89 Enerjisa Enerji 9,83 9,57 2,72 Tat Gıda 10,94 10,67 2,53 Coca Cola İçecek 51,65 50,40 2,48 Kerevitaş Gıda 6,62 6,47 2,32 Koza Madencilik 13,10 12,81 2,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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